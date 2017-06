Crotone, lunedì è il giorno di Budimir. In arrivo anche Emerson Santos

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo alcune indiscrezioni de La Gazzetta dello Sport, il direttore generale del Crotone, Raffaele Vrenna, sarà in serata a Roma per incontrare i dirigenti della Lazio: si parlerà di Ricardo Kishna, obiettivo dei pitagorici. I calabresi hanno quasi chiuso la trattativa per Emerson Santos, mentre lunedì dovrebbe arrivare Budimir.