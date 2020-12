Crotone, Luperto sfida il 'suo' Napoli: "Gara emotivamente forte per me, ma sono concentrato"

Sebastiano Luperto, difensore di proprietà del Napoli ma attualmente in prestito al Crotone, prima del suo 'derby' personale è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Sicuramente sarà una partita emotivamente molto forte per me, ma sono concentrato a fare bene. Dobbiamo fare meglio delle prime partite. Abbiamo incontrato grandi squadre, soprattutto in casa, ma già da oggi il trend va invertito".