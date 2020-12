Crotone, Luperto: "Vogliamo fare punti contro il Napoli anche se sarà durissima"

Sebastiano Luperto, difensore del Crotone in prestito dal Napoli, ha parlato al sito ufficiale con domande inviate dai colleghi della stampa locale:

La sconfitta contro il Bologna?

"Abbiamo disputato un ottimo primo tempo ma il gol subito ci ha tolto sicurezze. Nel secondo tempo non siamo riusciti a essere incisivi. Vogliamo ottenere subito un buon risultato".

20 gol subiti in 9 giornate, cosa non sta girando?

"Sono tanti i gol subiti ma secondo me non è un fattore solo difensivo ma di tutta la squadra".

Che gara ti aspetti contro il Napoli?

"Sicuramente una gara durissima perché sono una grande squadra. Cercheremo di metterli in difficoltà e ottenere punti".

Crotone la sta aiutando a crescere, come si trova?

"Mi sta aiutando tanto e sto crescendo molto. Mi servirà ancora tanta esperienza per affermarmi con le mie qualità in questo campionato che è davvero duro".