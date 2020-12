Crotone, Marrone: "Ora i punti, le prestazioni non bastano più. Da sabato possiamo svoltare"

Luca Marrone, difensore del Crotone, ha così parlato a Sky Sport dopo la sconfitta interna contro il Napoli: "Non bastano le prestazioni, se la classifica è questa c'è da fare qualcosa in più e lavorare ancora più duro per trovare la vittoria che è fondamentale. Dobbiamo mettere più attenzione negli episodi, oggi quello chiave è stata l'espulsione: finché eravamo inparità numerica siamo stati in gara, poi è diventato tutto più complicato".

Potete svoltare?

"Sì, perché le prestazioni ci sono sempre state. Anche se commentiamo un 4-0... Da sabato prossimo però potrebbe iniziare un nuovo campionato, con partite più alla portata da affrontare come finali".