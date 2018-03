Crotone, Martella: "In A ce la giochiamo con tutti. Vogliamo salvarci"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Bruno Martella, laterale del Crotone, ha parlato così a Sky Sport in vista della ripresa del campionato con la Fiorentina (sabato prossimo): "Siamo in buone condizioni. Veniamo da ottime prestazioni, ma ci mancano dieci partite da giocare col sangue agli occhi. Ce la giochiamo con tutte quante, dalla prima all'ultima. Ora arriva la Fiorentina, non sarà facile, ma il Crotone ce la metterà tutta come ha sempre fatto. Salvezza? Dobbiamo continuare così. Con la Roma siamo stati sfortunati, non meritavamo di perdere secondo me. Pensiamo solamente a noi, né a quelli davanti né a quelli dietro. Dobbiamo fare bene e salvarci il prima possibile".