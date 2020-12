Crotone, Messias: "Ringrazio sempre Dio per la mia storia, un pensiero anche a Mascheroni"

Al termine della gara vinta con il Parma è intervenuto ai microfoni di Sky Junior Messias, protagonista assoluto della gara con una splendida doppietta che ha regalato la seconda vittoria in campionato al Crotone.

Come nasce il tuo secondo gol?

“Noi calciatori abbiamo poco tempo per pensare, ho visto il portiere un po' fuori e anche se il destro non è il mio piede preferito ho cercato di piazzarla ed è andata bene”.

Quanto è importante questa vittoria?

“Importantissima, per noi era una finale. Siamo lì, siamo in corsa e sappiamo che dobbiamo soffrire ogni partita per cercare di ottenere sempre punti”.

Che emozione sarà giocare a San Siro?

“Per me è un sogno, giocare contro squadre come Inter, Milan, Juve, Napoli e tutte le altre big. Lo sognavo da bambino, adesso ho questa opportunità e sono felice, ma devo cercare di pensare a fare del mio meglio per il Crotone”

Per te sempre dediche particolari.

“Guardo il cielo perchè ringrazio sempre Gesù, penso che la mia storia sia scritta da Dio, per questo alzo le braccia al cielo, per ringraziarlo. Poi le dediche sono anche per la mia famiglia, i miei figli e tutti gli amici brasiliani che tifano per me. E poi voglio ricordare anche Sergio Mascheroni”.