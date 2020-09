Crotone-Milan, le formazioni ufficiali: prima da titolare in rossonero per Tonali e Brahim Diaz

Tonali e Brahim Diaz dal primo minuto sono le novità di Stefano Pioli per la trasferta di Crotone. Il tecnico del Milan dà fiducia ai due nuovi acquisti, concedendo un po' di riposo a Bennacer e Castillejo. Formazione confermata per il resto, con Rebic unica punta, supportato da Calhanoglu, e Saelemaekers sulla corsia mancina. Solito 3-5-2 per Stroppa, che si affida alla coppia Simy-Dragus davanti.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Magallan; Pedro Pereira, Messias, Cigarini, Zanellato, Molina; Simy, Dragus

Milan (4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez, Kessie, Tonali, Brahim Diaz, Calhanoglu, Saelemaekers, Rebic.