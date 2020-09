Crotone, mini rivoluzione in una settimana. E ancora non è finita

Mancano sei giorni all’esordio in campionato del Crotone, il terzo in Serie A della sua storia. Quella passata è stata una settimana incredibile, in cui la società pitagorica ha annunciato un acquisto al giorno. L’ultimo in ordine di tempo è Emmanuel Rivere, l’attaccante martinicano che dopo le esperienze nei massimi campionati europei e la stagione a Cosenza è pronto per mettersi in evidenza anche in Serie A. Per oggi, inoltre, è atteso l’arrivo di un altro attaccante, Denis Dragus dello Standard Liegi. Il diesse Peppe Ursino, il direttore generale Raffaele Vrenna, sotto la supervisione del presidentissimo Gianni Vrenna, stanno cercando di allestire una squadra all’altezza della situazione per soffrire il meno possibile, anche se non sarà facile. Tra i volti nuovi c’è qualche certezza, come Cigarini che prenderà il posto di Barberis in cabina di regia e le solite scommesse, che nella società pitagorica non mancano proprio mai. E’ il caso, per esempio, del giovane Rojas, prelevato in Cile per una cifra considerevole e sul quale si punta tanto. Manca ancora qualcosa però, come un paio di esterni. In quel ruolo l’attenzione si è concentrata su Dickmann e Santon e non è da escludere nemmeno l’arrivo di una prima punta che possa impreziosire il reparto avanzato di mister Stroppa. I pitagorici, almeno inizialmente, dovranno fare a meno del proprio pubblico e per una provinciale questo non è un problema di poco conto, anche perché nelle prime gare allo Scida arriveranno tutte le big. Negli ultimi giorni di mercato, però, potrebbe anche arrivare un colpo a effetto. Molto dipenderà da quello che accadrà nelle altre squadre, soprattutto in quelle che dovranno gestire qualche esubero di lusso.