Crotone, missione salvezza. Il neo arrivato Siligardi: "Sono pronto e motivato"

"Sono pronto per questa nuova avventura, sono venuto a Crotone carico e motivato e per dare una mano alla squadra per raggiungere la salvezza". Sono queste le prime parole da giocatore rossoblù di Luca Siligardi. Il neo attaccante pitagorico è arrivato questa mattina a Crotone e tra poco scenderà in campo con i nuovi compagni. Le sue caratteristiche le conosciamo bene, ma Luca le ricorda: "Dribbling, tiro e rapidità, cercherò di mostrarli in maniera costante sul campo. Obiettivo personale? Ho tanta voglia di riscatto dopo l’ultima stagione e di conseguenza, ovviamente, centrare la salvezza con questa maglia", le parole al sito ufficiale del club.