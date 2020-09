Crotone, Molina: "In A qualità tecnica e atletica superiori. Il Milan? Squadra di alto spessore"

vedi letture

Salvatore Molina, centrocampista del Crotone, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del club in vista del match di campionato contro il Milan del prossimo weekend: "Il ritorno in Serie A? Giocare nella massima serie penso sia qualcosa di bellissimo per chiunque. A maggior ragione se manchi da tanto. Tornare è stata un'emozione incredibile. La mia condizione? Con poche amichevole credo sia impossibile essere al massimo della forma. Differenze fra una gara di A e B? Sul piano fisico non sta tanto nel chilometraggio, ma nei picchi di velocità e della forza. C'è una qualità atletica e tecnica superiore. Il Milan? Per il Crotone ogni gara è complicata, a maggior ragione se incontri una squadra di alto spessore come quella di mister Pioli. I tifosi? Il supporto è fondamentale, a maggior ragione per un piccolo club come il nostro che nei momento di difficoltà potrebbe trovare una spinta in più dal proprio pubblico".