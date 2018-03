Crotone, Nalini: "A Firenze a testa alta. Salvezza? Il gruppo è la chiave"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Andrea Nalini, attaccante del Crotone, ha parlato al sito ufficiale del club commentando lo stato di forma della propria squadra, attesa dallo sprint finale per la lotta salvezza: "Lavoriamo giornalmente con intensità, come ci chiede il mister, cercando poi di metterla in campo la domenica per portare punti per la salvezza. Personalmente ho approfittato della sosta per rimettermi in forma e ed essere carico per la Fiorentina. Bisogna fare più punti possibile nelle prossime 3 gare ravvicinate, abbiamo bisogno del gruppo, pensare a noi e non al singolo, questa è la chiave per la salvezza. Dobbiamo però ragionare gara per gara: al Franchi andremo a testa alta, cercando di fare quello che ci dice il mister".