Crotone, Nalini: "Scida sarà il dodicesimo in campo contro il Sassuolo"

© foto di Federico De Luca

Andrea Nalini, attaccante del Crotone, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club pitagorico in vista della sfida contro il Sassuolo: "Ci stiamo preparando alla grande, mettiamo in pratica alla lettera tutto quello che ci chiede il mister. Sarà una partita difficile, ma arriveremo carichi e con l'atteggiamento positivo. Lo Scida sarà il dodicesimo in campo, siamo consapevoli dell'importanza di questa sfida e non vediamo l'ora di giocarla. Ci siamo preparati con grande impegno. Il gruppo è la nostra arma vincente: chiunque scende in campo dà l'apporto massimo per il raggiungimento dell'obiettivo della salvezza. Affronteremo un Sassuolo agguerrito".