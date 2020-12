Crotone-Napoli 0-1, al 35' Stroppa chiama fuori Benali. Il numero 10 esce molto contrariato

Primo cambio della partita in Crotone-Napoli, al momento decisa dal gol di Insigne. Lo ha eseguito Giovanni Stroppa: il tecnico di casa, al minuto 35, ha chiamato fuori Benali per inserire Vulic. Infortunio? Non si direbbe, vista l'uscita dal campo molto contrariata del classe '92. Tempo un minuto e per poco Vulic non sblocca il match, salvo scontrarsi sui guantoni di Ospina.