Crotone-Napoli 0-4, le pagelle: Insigne protagonista, Molina l'unico dei suoi a salvarsi

Risultato finale: Crotone - Napoli 0-4

31' Insigne, 58' Lozano, 76' Demme, 90+1' Petagna

NAPOLI

Ospina 6,5 - Infonde sicurezza nelle uscite, e si fa trovare particolarmente reattivo su Vulic nel finale di primo tempo. Gli interventi giusti al momento giusto: dopo è riposo.

Di Lorenzo 6 - Nel primo tempo Reca ha le fattezze di un cliente scomodo, ma si rivela solamente una strana illusione. Dopo un po' il Crotone svanisce, e lui non soffre più.

Manolas 6,5 - Importante il contributo del greco, che arriva nel miglior momento del Crotone. Mette il corpo a far muro sui palloni fatti partire dagli avanti di Stroppa e anche la paura passa.

Koulibaly 6,5 - Ammonito già al 5' per colpa di Messias. Niente paura, comunque: spettacolare la scivolata che riserva pochi minuti dopo, in generale non viene meno la sua autorità.

(dall'83' Maksimovic s.v.)

Mario Rui 6 - Poco lavoro per lui, Pereira spinge poco e nulla. Non riesce a cogliere fino in fondo la timidezza del connazionale, limitandosi molto nella spinta.

Demme 7 - Sacrifica la caviglia per la causa, ma che guadagno: il dolore vale l'espulsione di Petriccione. Viene ripagato in pieno poi dal destino, che gli riserva la gioia del gol: bello il destro in diagonale.

Bakayoko 6,5 - Solito grande lavoro di interdizione, dalle sue parti proprio non si passa. Appena prima di uscire recupera palla con l'ennesimo tackle, scivolato, e innesca Lozano per l'azione del terzo gol.

(dal 78' Lobotka s.v.)

Lozano 7 - Primo tempo fatto di cose buone e altre meno, nella ripresa si accende. Con un movimento interno che ricorda Callejon, raccoglie l'assist di Insigne e fa 0-2. Fuori nel finale.

(dal 78' Politano s.v.)

Zielinski 6,5 - Da trequartista si sta ritrovando, e la giocata con cui libera Insigne alla conclusione è davvero magnifica: un tunnel che Cuomo ricorderà a lungo.

(dal 69' Mertens 6,5 - L'assist per Demme è quasi banale, e stava per sbagliarlo. Dopo aver cercato la via del gol, senza successo, offre un altro servizio vincente).

Insigne 7,5 - È davvero Magnifico, e nei giorni dell'addio a Diego tira fuori uno dei suoi pezzi migliori dal repertorio: si accentra ed esplode un destro all'incrocio. Condisce con un assist, prima di uscire.

(dal 78' Elmas s.v.)

Petagna 6,5 - Quaranta secondi ed è subito pericoloso. Ventitré minuti dopo Insigne lo manda a nozze: stavolta è un errore. Lavora comunque sodo, e ha modo di rifarsi segnando il gol del definitivo poker.

Allenatore: Gattuso 7 - Tiene fede al suo 4-2-3-1 e lancia Petagna titolare per la prima volta in campionato. I suoi partono belli aggressivi, provando a tenere il Crotone nella propria metà campo: ci riescono per quasi tutto il primo tempo, concedendo qualche situazione da calcio piazzato più che altro, venendo poi premiati dalla gemma di Insigne. La partita si mette in discesa con l'espulsione di Petriccione e il raddoppio di Lozano poco dopo. Si sarà rilassato? Neanche per sbaglio, con gli stadi vuoti i microfoni non mentono. Mentalità: l'atteggiamento dopo il gol dello 0-1, con una riunione-lampo presso la panchina, parla per lui.

CROTONE

Cordaz 5 - Una buona parata su Petagna, poi non ha colpe sui primi due gol. Forse poteva fare qualcosina di più sul debole (ma precisissimo) tiro di Demme che è valso il 3-0 del Napoli. Innocente sul 4-0 di Petagna.

Cuomo 5 - Titolare a sorpresa contro il Napoli, una bella emozione per il classe '98 nativo di Vico Equense, Costiera Sorrentina. Ma non poteva esserci partita più dura, visto che Insigne gioca praticamente su di lui e più di una volta lo salta. In occasione dell'1-0 subisce un tunnel da Zielinski.

Marrone 5 - Ci capisce poco fin dall'inizio. Nella ripresa, con l'uomo in meno e senza lo scudo Petriccione, soffre tantissimo.

Luperto 4,5 - Partita emotivamente forte per l'ex di giornata, ancora di proprietà del Napoli, che forse però paga l'emozione. Ha colpe almeno su due dei quattro gol degli avversari: su quello di Lozano non tiene la linea, su quello di Petagna si fa scartare troppo facilmente da Mertens.

Pereira 5 - In fase offensiva non punge perché ha sempre il ripiegamento di Insigne, in fase difensiva soffre l'estro dello stesso avversario. Dall'86' Eduardo Henrique s.v.

Benali 5 - Non è al meglio della condizione fisica e si vede. Il gioco del Crotone dovrebbe passare da lui, invece non è così e Stroppa lo toglie dalla mischia dopo poco più di mezzora causando la sua reazione contrariata. Dal 36' Vulic 5,5 - Gli bastano pochi secondi per andare vicino al gol. Poi si spegne anche lui.

Petriccione 4,5 - Nel primo tempo fa da schermo davanti alla difesa, ma viene superato più di una volta. Dopo 5 minuti di secondo tempo, poi, entra troppo duramente su Demme e si becca il cartellino rosso che inguaia i suoi.

Molina 6 - Non molla un centimetro, dal primo all'ultimo minuto. Corre per due, forse anche per tre. Uno dei pochi a salvarsi.

Reca 5 - E' sfortunato perché oggi Lozano è immarcabile, tant'è che viene saltato sistematicamente. Regala qualche buono spunto sulla fascia in fase offensiva.

Messias 5,5 - Dribbling pazzesco, specie se nello stretto, nel suo bagaglio tecnico. Fa il suo, provandoci più di una volta a sparigliare la difesa azzurra. Ma deve migliorare nella finalizzazione: anche oggi spara a salve.

Simy 5 - Completamente evanescente. Si vede per qualche sponda, ma null'altro. Bocciato. Dall'86' Dragus s.v.

Giovanni Stroppa 5 - Cambi un po' tardivi, ma con l'uomo in meno nella ripresa difficilmente poteva inventarsi qualcosa. L'atteggiamento della squadra però è giusto, la proposta di gioco non manca, la varietà di trame offensive è un fiore all'occhiello. Il Crotone gioca bene e il merito non può che essere dell'allenatore, ma deve risolvere un grosso problema: il gol. Senza quelli, non ci si salva.