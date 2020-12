Crotone-Napoli, le formazioni ufficiali: Gattuso con Petagna. Fuori Mertens e Fabian Ruiz

Alle ore 18 la partita tra Crotone e Napoli, per la quale sono state rese note le formazioni ufficiali. Partendo dalla squadra di casa, poche sorprese, anzi zero: curiosità per la prova di Luperto, fresco ex di turno - ancora formalmente del Napoli - che trova la sua vecchia squadra da avversario, in attacco Stroppa conferma il tandem con Messias e Simy. Gattuso conferma il 4-2-3-1 con Zielinski confermato nel ruolo di trequartista alle spalle dell'unica punta, oggi Petagna e non Mertens: il belga comincia in panchina. Laterali d'attacco Insigne e Lozano, con Demme che in mediana fa coppia con Bakayoko e manda fuori Fabian Ruiz. Di seguito le forrmazioni ufficiali di Crotone-Napoli:

Crotone (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Luperto; Pereira, Benali, Petriccione, Molina, Reca; Messias, Simy.

Allenatore: Giovanni Stroppa.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

Allenatore: Gennaro Gattuso.