Crotone, obiettivo rinforzare l'attacco: piacciono Raspadori e Esposito

Ritorno in Serie A per il Crotone. La formazione calabrese vuole costruire una squadra per mantenere la categoria ed è a caccia di un elemento per rinforzare il pacchetto offensivo. Si cercano profili giovani e di valore e, secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, i nomi sul taccuino di Ursino sarebbero Giacomo Raspadori del Sassuolo e Sebastiano Esposito dell’Inter.