Crotone, occhi in Polonia per il terzino sinistro: piace Petska del Cracovia

vedi letture

Idea polacca per il mercato del Crotone. Secondo quanto riferito da Sky, i pitagorici, freschi di ritorno in Serie A, avrebbero individuto in Kamil Pestka un rinforzo per le fasce difensive di Stroppa. Classe '98, polacco, è in forza al Cracovia e gioca da terzino sinistro. Nella stagione 2019/20 ha giocato 32 partite considerando tutte le competizioni, con 2 gol e 3 assist all'attivo.