Crotone, Pavlovic: "Spero di poter dare una mano alla squadra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Daniel Pavlovic, esterno sinistro del Crotone, ha parlato così ai microfoni del sito ufficiale del club dopo il primo allenamento con la nuova squadra: "Ho trovato un grande gruppo, come mi avevano detto, sono contento di essere qua. Spero di poter dare una mano alla squadra, non sarà facile conquistare il posto. Il Crotone è una squadra che gioca col cuore, dà sempre il 100% e non è mai stato facile giocarci contro. Nella sfida col Cagliari vogliamo fare del nostro meglio e portare a casa punti".