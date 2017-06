Crotone, per la difesa si pensa a Costa dell'Empoli

© foto di Federico De Luca

Andrea Costa è finito nel mirino del Crotone. Come riporta Alfredo Pedullà sul suo sito, il difensore dell'Empoli piace al club rossoblù in cerca di un centrale per rinforzare il pacchetto arretrato. Il giocatore è legato ai toscani con un altro anno di contratto. Al momento l'ostacolo è rappresentato dall'ingaggio attualmente percepito, ritenuto alto per le casse del Crotone.