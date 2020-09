Crotone, Pereira si presenta: "Ho trovato un progetto interessante per il ritorno in Serie A"

Prime parole da nuovo giocatore del Crotone per Pedro Pereira, esterno acquistato dal Benfica e intervistato dai media ufficiali del suo nuovo club: "Dall'inizio ho visto un progetto interessante e l'opportunità di tornare in Serie A mi ha portato qui, per aiutare il Crotone a raggiungere i propri obiettivi".

Cosa servirà per salvarsi?

"Ora la cosa più importante è conoscerci come gruppo e poter fare il meglio iniziando a giocare assieme e raggiungere prima possibile vittorie e punti. Quindi penseremo partita dopo partita, finché non saremo arrivati all'obiettivo".

Conosce bene il 3-5-2...

"Ho già giocato con questo modulo, permette agli esterni di portare avanti la squadra in maniera offensiva e arrivare a creare più pericoli nell'area avversaria".