Crotone, Petriccione: "Giocato sempre alla pari contro tutte, la classifica è bugiarda"

Prosegue la preparazione del Crotone in vista del match di domenica contro il Bologna. In casa pitagorica prende la parola Jacopo Petriccione, uno dei volti nuovi della stagione: “Sono qui da poco tempo ma ho sentito sin da subito l’affetto della gente che è veramente speciale. Stiamo vicini alle persone colpite d’alluvione e diamo tutti noi una grossa mano donando. Abbiamo giocato sempre alla pari contro tutte e la classifica è bugiarda però se abbiamo solo 2 punti un motivo c’è, dobbiamo cercare di mettere più attenzione nei dettagli e sbagliare il meno possibile perché in questa categoria appena sbagli ti puniscono. Per noi è importante fare punti contro tutte le squadre. Sicuramente si tratta di una trasferta difficile, contro una squadra importante che gioca abbastanza bene ma noi dobbiamo andare con la nostra idea e portare a casa punti su ogni campo", le parole riportate dal sito ufficiale del club.