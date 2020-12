Crotone, possibile nuovo assalto a Edera per gennaio: il giocatore ha già detto sì

Simone Edera spera a gennaio di poter lasciare il Torino dove non trova e non troverà spazio neanche nella seconda parte di stagione. Il giocatore piace al Crotone e lui sarebbe ben contento di proseguire il campionato in Calabria anche con la formula del prestito. Dopo gli assalti delle ultime ore del calciomercato estivo, bisogna però capire se gli Squali saranno disposti a tentare nuovamente un approccio per il giocatore granata. A riportarlo è Tuttosport.