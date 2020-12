Crotone, prima il vice-Cigarini poi la punta: sondaggio per Cerri del Cagliari

Tempo di mercato in casa Crotone. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport infatti, la priorità è la ricerca di un vice Cigarini, poi si potrà pensare anche all'attacco: come scrive la rosea, Ursino lavora per trattenere Emmanuel Riviere (ha richieste in B) e valuta l'ingaggio di Alberto Cerri del Cagliari.