Crotone, Reca: "Sono contento di essere qui. Contro il Bologna vogliamo tre punti"

vedi letture

Arkadiusz Reca, esterno del Crotone, ha parlato al sito ufficiale del club calabrese: "Non so se sono tra i migliori del Crotone ma voglio sempre aiutare la squadra. Ci manca poco per fare qualcosa di buono, ogni partita voglio dare tutto anche per guadagnarmi la Nazionale. Sappiamo che contro il Bologna sarà dura, abbiamo preparato la sfida tutta la settimana e sappiamo cosa dobbiamo fare. Vogliamo i tre punti. Non so che Bologna ci troveremo di fronte, giochiamo fuori casa e dovremo dare tutto per vincere, ogni punto è importante per noi. Abbiamo fatto tanto lavoro in settimana, sto bene. Qui a Crotone mi trovo bene, sono con la mia famiglia e la città è bella anche se non l'ho vista tutta a causa della situazione legata al Covid. Sono contento di essere qui, siamo come una famiglia".