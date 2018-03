Crotone, Ricci: "Salvezza, sarà dura. La nostra arma è il gruppo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Federico Ricci, attaccante del Crotone, ha parlato a Sky Sport commentando il momento della squadra in vista dello sprint finale per la salvezza: "Sarà dura, ma fino alla fine daremo il massimo. Ora c'è la Fiorentina, una gara difficile, andremo a Firenze con la determinazione giusta, e faremo così per tutte le gare. Se mi sarebbe piaciuto fare un gol alla Roma? Da tifoso giallorosso ovviamente no, certamente per il bene del Crotone Come si comporta lo spogliatoio in queste situazioni? C'è concentrazione e voglia di fare bene. L'arma in più per lo sprint finale? E' il gruppo, dobbiamo essere compatti, grazie a questo le qualità individuali verranno fuori".