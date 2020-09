Crotone, Rispoli: "Il nostro spirito di sacrificio deve essere la nostra arma in più"

Le prime parole da giocatore del Crotone rilasciate da Andrea Rispoli sintetizzano la sua intenzione di riscattarsi dopo l'ultima retrocessione col Lecce: “Ho una gran voglia di fare bene con questa maglia, già in passato ho avuto la possibilità di vestire questi colori ma poi non se ne fece nulla. Quest’anno ho avuto l’opportunità e non ho esitato a venire subito. Cosa serve per raggiungere l’obiettivo della salvezza? Sicuramente bisogna essere una squadra che si aiuta reciprocamente, il nostro spirito di sacrificio deve essere la nostra arma in più”, ha detto ai media ufficiali dei pitagorici.