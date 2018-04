Crotone, Rohden: "Grande prestazione contro una Juve fortissima"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo l'1-1 arrivato contro la Juventus, il centrocampista del Crotone Marcus Rohden ha parlato in mixed zone, come riportato da TuttoJuve: "E' stata una gara fantastica, è stata una grande prestazione contro una grande squadra ma adesso non dobbiamo fermarci perché ora abbiamo tre partite importanti nelle prossime gare. Sapevamo che la Juve è una squadra fortissima, dovevamo prima difenderci bene e così abbiamo fatto, poi siamo riusciti a creare alcune palle gol. Simy ha segnato un gran gol nel secondo tempo e abbiamo creato anche altre occasioni. E' stata una bella gara".