Crotone, Rojas: "Ho firmato per 4 anni e spero di restare a lungo. Qui sono felice"

Il centrocampista del Crotone, Luis Rojas, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club calabrese: "Sono molto felice di essere qui, mi trovo molto bene con tutti i giocatori e lo staff. Mi sono sentito molto bene e accolto bene. Per me è una sfida giocare qui, è un obiettivo personale e spero di dare il meglio per il Crotone. Ho firmato per quattro anni e spero di stare a lungo. Voglio raggiungere grandi traguardi e dare allegria ai tifosi. La mia caratteristica principale è quella di fare assist e inserimenti. Voglio fare anche gol e dimostrare le mie qualità. Sono cresciuto nel Palestino, poi ho giocato nel Colo Colo e nell'Universidad de Cile. La differenza di allenamento è data dall'intensità, il cambio di ritmo si sente ma mi sto adattando bene. Sto bene e spero di entrare subito in forme. Non conoscevo Crotone ma la gente è simpatica e si sta bene".