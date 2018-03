Crotone-Roma 0-1, El Shaarawy porta avanti i giallorossi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Squillo della Roma che si porta in vantaggio sul campo del Crotone grazie al gol segnato al 39’ da El Shaarawy. Bella azione della Roma. Pellegrini allarga a sinistra per Kolarov, che di prima crossa in area sui piedi di El Shaarawy, bravo a deviare di prima intenzione in rete la palla da posizione molto ravvicinata.