Crotone, scontri diretti ok ma calendario no. Rischia all'addio di Sarri

© foto di Federico De Luca

Il ko di Verona rovina i piani del Crotone, che con un pari avrebbe potuto affrontare con relativa serenità gli ultimi due turni di campionato e dovrà invece lottare fino alla fine, sperando magari in notizie positive anche dagli altri campi. La classifica dice che Zenga e i suoi ragazzo hanno in mano il proprio destino, ma il calendario racconta una storia diversa, con Lazio e Napoli prossime avversarie. Inutile dire che, seppur in casa, la sfida contro la Lazio sarà difficilissima: i biancocelesti sono tra le squadre più in forma del momento e hanno un buonissimo motivo per non mollare nelle ultime due settimane di campionato. Gara finale che vedrà invece i pitagorici impegnati a Napoli, contro la squadra di Sarri, probabilmente alla sua ultima panchina azzurra al San Paolo. Un motivo in più per cercare il successo, anche se il discorso Scudetto sarà già inevitabilmente chiuso, a meno di sorprese.