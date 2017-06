Crotone, si lavora per il ritorno di Trotta e gli acquisti di Costa e Merida

© foto di Federico Gaetano

Secondo le informazioni raccolte da Sportitalia, il Crotone avrebbe messo nel mirino il difensore Andrea Costa dell'Empoli. In avanti, invece, si cerca di far tornare Marcello Trotta, mentre è ancora in bilico la trattativa per il centrocampista dell'Osasuna, Fran Merida. Lo ha confermato il ds dei pitagorici, Giuseppe Ursino.