Crotone, si valuta il riscatto di Ajeti dal Torino

Fonte: torinogranata.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arlind Ajeti ha nell'insieme disputato un buon campionato con il Crotone che, a fine stagione, dovrà valutare se riscattare o meno il difensore albanese in prestito dal Torino. Non si conoscono le effettive clausole legate al suo riscatto, ovviamente molto dipenderà se il club calabrese si salverà o meno, essendo in piena lotta per non retrocedere.