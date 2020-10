Crotone, Simy: "Gol alla Juve momento straordinario, ma non bastò per la salvezza"

Simy, attaccante del Crotone, ad una manciata di minuti dalla sfida contro la Juventus (l'ultima volta andò a segno in rovesciata) è intervenuto al microfono di Dazn: "Il gol contro la Juventus è stato un momento straordinario. Non è bastato però per la salvezza, quindi lo vedo come una cosa bella ma ora guardo in avanti perché stasera c'è una partita importante".