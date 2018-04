Crotone, Simy: "Gol e vittoria importanti, partita di sacrificio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il match winner della sfida con il Bologna Nwankwo Simy ha parlato in mixed zone: "E' un gol importante come la vittoria. Per me è importante la squadra e quello che abbiamo fatto oggi. Ora avviciniamoci al rush finale. Stiamo lavorando per ottenere i risultati. Nel primo tempo siamo entrati forte in campo, la squadra ha fatto vedere che la qualità non manca. Poi abbiamo fatto una partita di sacrificio".