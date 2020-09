Crotone, Simy: "I nuovi ci daranno una grossa mano. Dobbiamo soffrire tutti insieme"

L'attaccante del Crotone, Nwankwo Simy, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club calabrese in vista dell'inizio del campionato: "Domenica ripartiremo per un'altra stagione importante per noi. Sarà difficile, lo sappiamo e ci stiamo preparando al meglio. Contro il Genoa sarà una partita difficile, la Serie A è complicata e abbiamo anche il problema della preparazione, ma sarà complicato per tutti e cercheremo di farci trovare al meglio".

Che ritiro è stato?

"È stato duro e positivo, abbiamo lavorato bene anche se all'inizio era difficile visto che aspettavamo i nuovi giocatori. Il mercato è stato diverso dagli altri, noi che eravamo qua dall'inizio abbiamo fatto il possibile per entrare in forma e i nuovi si sono inseriti bene. Vogliamo partire bene".

Che cosa pensa dei nuovi arrivati?

"Non sono io che vedo dare giudizi ma sono arrivati giocatori importanti e forti. Nello spogliatoio si sono dimostrati calmi e umili, tutti vogliamo lavorare per la squadra e per i tifosi. La nostra forza è il gruppo: sono arrivati giocatori intelligenti che ci daranno una grossa mano".

Che campionato si aspetta?

"Le sensazioni sono buone, giocare ad alti livelli è sempre bello. Siamo felici di essere stati promossi, adesso dobbiamo soffrire tutti insieme mettendoci in gioco. Vogliamo fare le cose giuste. L'obiettivo è la salvezza".

Quali saranno le maggiori difficoltà?

"Siamo una piccola squadra in un campionato grande. Servirà umiltà, soffriremo molto ma tutti insieme cercheremo di fare il meglio possibile. Scenderemo in campo per giocarci le nostre carte. Dobbiamo essere uniti anche con la città e i tifosi: vogliamo vincere e perdere insieme".

Pensa anche alla Nazionale?

"Certo, questo è il sogno di ogni giocatore. Ho giocato il mondiale e adesso guardo avanti".