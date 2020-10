Crotone, Simy: "Stiamo crescendo piano piano, possiamo fare qualcosa di interessante"

vedi letture

Il Crotone perde anche con il Sassuolo e rimane a zero punti in classifica. Nonostante la terza sconfitta in altrettante gara, Simy, attaccante rossoblu, è convinto che la squadra di Stroppa possa fare bene: "Noi pensiamo a quello che dobbiamo fare, non al mercato, e oggi è stato un passo in avanti, stiamo crescendo piano piano. Ci aspettavamo un campionato così difficile, la Serie A è dura ma la squadra sta mettendo in campo la giusta attenzione. Prendiamo ancora qualche gol di troppo ma fa parte del processo di crescita. Sono fiducioso e cercheremo di lavorare per arrivare al top" ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Quanti gol devi fare per salvare il Crotone?

Non ho mai guardato i numeri ma per un attaccante è importante segnare. Non è mai facile e spero di dare continuità al mio lavoro. Stiamo crescendo, il gioco c'è e dobbiamo avere la freddezza di concretizzare di più. Possiamo fare qualcosa di interessante.

L'intesa con Messias?

Siamo insieme da più di un anno, lui è un giocatore fondamentale. Ci conosciamo e mi trovo bene con lui.