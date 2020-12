Crotone-Spezia 1-0: Al 7' Messias porta in vantaggio i calabresi

vedi letture

Crotone in vantaggio al 7’ con Junior Messias. Il brasiliano sfugge sulla destra su lancio in profondità di Molina per accentrarsi e calciare di sinistro sul palo lungo di Provedel che non arriva.