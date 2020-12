Crotone-Spezia 4-1, le pagelle: Messias strepitoso. Farias in gol. Piccoli troppo isolato

CROTONE-SPEZIA 4-1

Marcatori: 7’ e 96’ Messias, 18’ Farias, 50’ Reca, 56’ Eduardo

CROTONE

Cordaz 6,5 - Decisivo su Piccoli nel primo tempo. Sempre attento, guida la difesa e tutto il resto della squadra verso la prima vittoria in campionato.

Magallan 6 - Farias lo impegna in più di un’occasione, ma nella ripresa lo Spezia fa fatica a vedersi in avanti e lui vive più tranquillo. (dal 74’ Cuomo SV)

Marrone 6 - Piccoli è un giovane di grande prospettiva. Rispetto a Nzola rappresenta un problema di minor caratura per l’ex Juventus.

Luperto 6 - Giornata tranquilla. Agudelo non si vede praticamente mai. Sufficienza meritata.

Pereira 6,5 - Presidia la corsa destra senza grossi problemi. Bastoni e Farias sono due avversari complicati. Nella ripresa si traveste da assistman e manda in gol Eduardo.

Eduardo 6,5 - Prima da titolare per l’ex Sporting Lisbona e primo gol in Italia. Prestazione di sostanza, in avanti si fa vedere spesso e volentieri. (dall’82’ Vukic SV)

Zanellato 6 - Erroraccio in fase di disimpegno in occasione del gol di Farias. Nella ripresa cresce e gestisce il gioco assieme al resto della squadra. (dall’88’ Riuvuere SV)

Molina 7 - Lancia in campo aperto Messias in occasione del vantaggio. Dai suoi piedi parte anche l’azione che porta il gol di Reca. Sul finire del match prova a trovare la via del gol, sbattendo contro i guantoni di Provedel.

Reca 7 - Presenza costante in proiezione offensiva dell’ex SPAL. Al 49’ beffa la difesa dello Spezia con un tiro col piede debole. Una gran bella conferma

Messias 8 - Ci mette 7 minuti a incidere sul match. Un problema costante per la retroguardia avversaria. Nella ripresa dà il via all’azione del tris a firma di Eduardo. Chiude come ha iniziato: con un altro gol. Strepitoso.

Simy 6 - Svaria su tutto il fronte offensivo scambiandosi posizione con Messias. Lavora a supporto di tutta la squadra, lottando su ogni pallone e provando spesso a trasformarsi in rifinitore. Anche senza gol è importantissimo per il calabresi.

All. Stroppa - Arriva finalmente la prima vittoria in campionato per la formazione calabrese. Un 4-1 sullo Spezia che non ammette replica nonostante il pareggio nella prima frazione di Farias. Nonostante le tante assenze, soprattutto a centrocampo, il suo Crotone si difende e fa male in ripartenza. Messias e Reca sono due certezze. Simy leader silenzioso anche senza segnare.

SPEZIA

Provedel 6 - Incolpevole sui gol del Crotone. Legge bene i cross che arrivano dal fondo compiendo diverse uscite anche ben oltre la sua area piccola. Salva tutto con un bell’intervento su Messias ad inizio ripresa e ci mette la manona su Molina.

Ferrer 5,5 - Cerca sempre l’affondo sulla corsia di destra ma i suoi cross verso il centro dell’area non sempre sono precisi. In difesa mostra qualche sbavatura che andrebbe corretta (Dal 46’ Sala 4,5 - Mandato al bar da Reca, che lo fa ammattire per tutta la frazione, in occasione della rete del raddoppio rossoblu. Presta il fianco alle discese rossoblu dalla sua parte).

Chabot 5,5 - Viene ammonito dopo appena tre minuti per un intervento in ritardo su Messias. Effettua recuperi importanti ma anche diverse leggerezze quando gli avversari agiscono in velocità.

Terzi 5 - Si fa puntare con troppa facilità da Messias arretrando senza intervenire in occasione del gol del vantaggio del Crotone. Tiene in gioco, seppur per una questione di centimetri, Reca in occasione del 2-1.

Bastoni 5,5 - Scende come un treno sulla corsia di sinistra ed effettua diversi cambi di gioco che soddisfano il suo allenatore nel primo tempo. Nella ripresa però, complice la crescita di Pereira dalla sua parte, va più in difficoltà (Dall’84’ Marchizza sv).

Estevez 5,5 - Cerca molto l’inserimento all’interno dell’area di rigore, allargandosi sulla fascia e cercando il cross per le punte. Gli manca forse l’ultimo passaggio, poi scende di tono nella seconda frazione di gara.

Ricci 5,5 - Il gioco dello Spezia passa sempre attraverso i suoi piedi. Detta la manovra in mezzo al campo e pressa i portatori di palla del Crotone che però alla lunga lo mettono in difficoltà.

Pobega 5,5 - Torna a disposizione e mister Italiano lo schiera dal primo minuto. Sua la prima occasione del match ma la sua conclusione è imprecisa. Lotta e aiuta spesso i difensori ma cala col passare dei minuti (Dal 59’ Maggiore 6 - Ci mette spesso il fisico per combattere in mezzo al campo e la voglia).

Agudelo 5 - Cerca il guizzo sulla destra rientrando sul mancino. Ci mette tanta generosità ma alla fine non riesce a lasciare il segno (Dal 58’ Gyasi 5,5 - Prova a metterci la sua velocità per ribaltare il punteggio ma la difesa del Crotone fa buona guardia)

Piccoli 5,5 - L’attacco aquilotto poggia sulle sue spalle. Vicino al gol nel primo tempo ma Cordaz gli nega la gioia ma nella seconda frazione di gara i palloni giocabili sono davvero pochi.

Farias 6 - Sfrutta gli spazi che la difesa calabrese gli lascia e punisce l’avversario al primo errore fulminando Cordaz con una conclusione potente e angolata. Nella ripresa si vede poco (Dall’84’ Verde sv).

All. Italiano 5,5 - Battuta d’arresto per la sua squadra che nel primo tempo tiene botta al Crotone ma nella ripresa subisce un uno-due che pregiudica l’andamento del match.