Crotone-Spezia 4-1. Strepitoso Messias. Ai liguri non basta il guizzo di Farias

vedi letture

CROTONE-SPEZIA 4-1

Marcatori: 7’ e 96' Messias, 18’ Farias, 50’ Reca, 56’ Eduardo

In settimana Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, ha compiuto gli anni. La sua squadra contro lo Spezia ha la voglia di far lui un regalo: la prima vittoria in campionato. Le assenze, su tutte quella di Benali, si fanno sentire a centrocampo ma la squadra rimane la stessa: 3-5-2 e la coppia Simy-Messias in attacco. Di fronte c’è uno Spezia reduce da due pareggi e una sconfitta che, in caso di nuovo stop, si troverebbe di nuovo nella zona caldissima della classifica. Anche qui le assenze non mancano con Piccoli titolare come prima punta al posto dell’indisponibile Nzola.

FARIAS RISPONDE A MESSIAS - Due minuti si capisce subito lo spartito del match: Spezia con difesa molto alta e Crotone che punta a sfruttare gli spazi per andare a far male. Due minuti e i calabresi eseguono alla perfezione e Messias sfugge sul filo con Chabot che lo stende ed è subito giallo. Quattro minuti dopo sempre l’ex Gozzano sfugge sulla destra su passaggio in profondità di Molina. Si accentra e calcia sul palo lungo dove Provedel non arriva. Al 12’ reazione dello Spezia con Tommaso Pobega che s’inserisce in area calciando di sinistro a lato di poco alla destra di Cordaz. Il pareggio dello Spezia arriva al 18’ con Diego Farias che sfrutta un erroraccio in fase di disimpegno della difesa del Crotone di Zanellato per portare il risultato di parità. Al 20’ Spezia che va ad un passo dal raddoppio con un numero in area di Piccoli fino a tentare la conclusione trovando la deviazione di Cordaz. Il gol dell’ex Lecce ha sbloccato mentalmente la formazione di Italiano che ha preso possesso del gioco con un pressing costante. Pobega, Farias e Piccoli cercano spesso la triangolazione, scontrandosi però sulla difesa calabrese. Al 41’ altra azione personale di Farias che si accentra e calcia da destra con Cordaz attento. Su questa falsariga si esaurisce la prima frazione sull’1-1.

RECA ED EDUARDO REGALANO I TRE PUNTI - La ripresa inizia con un cambio per lo Spezia. Sala prende il posto di Ferrer come esterno destro di difesa, senza dunque alterare lo schieramento tattico iniziale. Neanche 60’ di gioco e Messias impegna severamente Provedel sfruttando il mancato anticipo di uno dei due centrale liguri per entrare in area e calciare. Nuovo vantaggio del Crotone al 49’ con Reca. Il laterale mancino della formazione di Giovanni Stroppa si accentra in area sfruttando un’azione sul versante opposto battendo Provedel con il piede debole. Tris del Crotone Con Eduardo. Lancio in profondità di Messias sulla corsa destra per Pereira che si accentra in area e serve marcatissimo il centrocampista. Al 56’ è 3-1 per il Crotone contro lo Spezia. Al 58’ doppio cambio per Italiano: fuori Agudelo e Pobega, per Gyasi e Maggiore. Al 62’ è lo stesso Maggiore a farsi vedere davanti con una conclusione dal limite che però non centra lo specchio della porta. Al 74’ primo cambio per il Crotone con Cuomo che prende il posto di Magallan. Al 76’ Crotone vicino al 4-1 con Molina che sfrutta gli ampi spazi concessi dallo Spezia sul finire del match per impegnare Provedel in deviazione bassa. Al 78’ ultimo guizzo dello Spezia con Estevez che conclude in scivolata senza però impensierire Cordaz. All’81’ doppio cambio per lo Spezia: dentro Marchizza e Verde al posto di Bastoni e Farias. Subito dopo Vukic prende il posto nel Crotone di Eduardo. All’85’ Messias trova anche il quarto gol, secondo personale, con un colpo sotto che batte Provedel ma l’arbitro annulla per offside del brasiliano. All’88 altro cambio con Riviere al posto di Zanellato. Al 96' arriva il poker del Crotone e il secondo sigillo personale di Messias che sfrutta l'ennesima disattenzione della retroguardia dello Spezia per insaccare. La gara si chiude qui con il primo successo del Crotone in Serie A.