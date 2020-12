Crotone-Spezia al 45' è 1-1. Farias risponde a Messias. Gara vivace allo 'Scida'

CROTONE-SPEZIA 1-1

Marcatori: 7’ Messias, 18’ Farias

In settimana Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, ha compiuto gli anni. La sua squadra contro lo Spezia ha la voglia di far lui un regalo: la prima vittoria in campionato. Le assenze, su tutte quella di Benali, si fanno sentire a centrocampo ma la squadra rimane la stessa: 3-5-2 e la coppia Simy-Messias in attacco. Di fronte c’è uno Spezia reduce da due pareggi e una sconfitta che, in caso di nuovo stop, si troverebbe di nuovo nella zona caldissima della classifica. Anche qui le assenze non mancano con Piccoli titolare come prima punta al posto dell’indisponibile Nzola.

FARIAS RISPONDE A MESSIAS - Due minuti si capisce subito lo spartito del match: Spezia con difesa molto alta e Crotone che punta a sfruttare gli spazi per andare a far male. Due minuti e i calabresi eseguono alla perfezione e Messias sfugge sul filo con Chabot che lo stende ed è subito giallo. Quattro minuti dopo sempre l’ex Gozzano sfugge sulla destra su passaggio in profondità di Molina. Si accentra e calcia sul palo lungo dove Provedel non arriva. Al 12’ reazione dello Spezia con Tommaso Pobega che s’inserisce in area calciando di sinistro a lato di poco alla destra di Cordaz. Il pareggio dello Spezia arriva al 18’ con Diego Farias che sfrutta un erroraccio in fase di disimpegno della difesa del Crotone di Zanellato per portare il risultato di parità. Al 20’ Spezia che va ad un passo dal raddoppio con un numero in area di Piccoli fino a tentare la conclusione trovando la deviazione di Cordaz. Il gol dell’ex Lecce ha sbloccato mentalmente la formazione di Italiano che ha preso possesso del gioco con un pressing costante. Pobega, Farias e Piccoli cercano spesso la triangolazione, scontrandosi però sulla difesa calabrese. Al 41’ altra azione personale di Farias che si accentra e calcia da destra con Cordaz attento. Su questa falsariga si esaurisce la prima frazione sull’1-1.