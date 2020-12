Crotone-Spezia alla brasiliana. Era dal 2008 che c'erano così tanti gol in verdeoro

Crotone-Spezia 4-1 “alla brasiliana”. Era dal dicembre 2008 in Milan-Udinese che non venivano segnati quattro gol con giocatori brasiliani in una partita di Serie A. Allora ci furono le doppiette di Kakà e Pato, mentre oggi la doppietta di Messias e le reti di Diego Farias per i liguri ed Eduardo Henrique ancora per i calabresi.