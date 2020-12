Crotone-Spezia in salsa verdeoro. Dopo 12 anni quattro gol brasiliani in Serie A

vedi letture

Questo pomeriggio allo Scida di Crotone è andata in scena una partita a forti tinte verdeoro. Dei cinque gol segnati nel 4-1 con cui i padroni di casa hanno battuto lo Spezia ben quattro portano la firma di calciatori brasiliani: la doppietta di Messia e il gol di Eduardo Henrique per i rossoblù e quella di Farias per i liguri. Come riferisce Optapaolo "Era da dicembre 2008 (in Milan-Udinese) che non venivano segnati quattro gol con giocatori brasiliani Bandiera del Brasile in una partita di #SerieA: doppietta sia per Kaka che per Pato in quell'occasione".