Crotone-Spezia, la moviola: nessun errore di Giua, giusto non dare rigore per braccio Pobega

Non ci sono errori nella partita di Antonio Giua, arbitro di Crotone-Spezia, che si guadagna buoni voti dai quotidiani. Di seguito la moviola del Corriere dello Sport: "Non c’è rigore per il braccio di Pobega, ok il gol di Reca. La chiude con 28 falli fischiati e 6 ammoniti. Molto bravo l’assistente Caliari sul gol annullato a Messias. No rigore: tiro di Junior Messias, para Provedel, il pallone va a sbattere sul braccio destro di Pobega che sembra vicino al corpo, non in posizione punibile. Regolare, anzi no: regolare la rete di Reca: l’azione nasce da un contrasto tra Magallan e Piccoli, ci sta non considerarlo falloso, poi Reca è tenuto in gioco da Terzi. Pereira serve Messias, appena oltre Marchizza, Chabot e Terzi".