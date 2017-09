Crotone, Stoian: "A Cagliari per vincere. Col Verona ci mancano i tre punti"

© foto di Federico Gaetano

Al termine dell'allenamento odierno Adrian Stoian, attaccante rumeno del Crotone ha parlato ai microfoni del canale ufficiale degli squali: “Abbiamo lavorato tanto e bene la scorsa settimana col mister e il suo staff, approfittando della sosta per le Nazionali. Cagliari vittima preferita lo scorso anno? Personalmente è andata bene contro il Cagliari avendo segnato 2 reti, ma purtroppo a livello di squadra no perché non siamo riusciti a portare via neanche un punto. Un giudizio sulle prime due giornate? Contro il Verona a mio avviso, per ciò che abbiamo dimostrato in campo, meritavamo la vittoria. Contro il Milan ci può stare di perdere e poi abbiamo giocato anche in 10 per tutta la gara. Che gara sarà contro il Cagliari? Andremo in Sardegna per fare come sempre la nostra gara e cercare di portare a casa punti”.