Crotone, Stoian: "Sarebbe stupido non credere alla salvezza"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Adrian Stoian ha parlato al sito ufficiale del Crotone della vittoria contro la Sampdoria di ieri: "Contro la SPAL avevamo fatto bene ma gli episodi ci avevano penalizzato, questa volta invece è andata bene. Io mi sono messo a disposizione della squadra, la vittoria del Crotone è arrivata attraverso il gruppo, anche chi non è stato chiamato in causa ha fatto un grande lavoro. Salvezza? Visto com'è andata lo scorso anno sarebbe stupido non crederci, siamo 6 squadre in lotta. Solo allenandoci al meglio possiamo arrivarci. La Roma? Ha più qualità della Samp, noi speriamo di fare una grande partita".