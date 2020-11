Crotone, Stroppa all'ultima fermata con la Laizo. Meglio con le big

Alla ricerca della prima vittoria. Il Crotone si riaffaccia alla Serie A dopo due settimane di tranquillità, senza troppi assilli dovuti a trasferte delle nazionali. L'unico a rappresentare il proprio paese con regolarità è stato Arkadiusz Reca, 182 minuti con la Polonia, mentre gli altri hanno vissuto di fatto quindici giorni all'interno di una bolla fatta di allenamenti.

MEGLIO CON LE GRANDI - Il passaggio dalla Serie B alla A è senz'altro il più difficile, per questo il Crotone aveva puntato su moltissimi acquisti per cercare di rimanere a galla e non affogare. In questo principio di campionato, a parte il pareggio contro la Juventus, ci sono state poche soddisfazioni. Paradossalmente nelle sfide contro le big c'è stato più equilibrio che non con le pari livello. Quindi la partita contro la Lazio potrebbe anche essere una trappola per i biancocelesti.

STROPPA ALL'ULTIMA FERMATA? Dopo un più che discreto campionato in Serie B, concluso con la promozione, ora il tecnico è però in discussione considerati i due punti nelle prime sette partite. Un'altra sconfitta potrebbe significare addio, perché con le prestazioni e i complimenti (peraltro non in tutte le partite) non si raggiunge l'obiettivo salvezza.