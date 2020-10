Crotone, Stroppa alla vigilia della Coppa Italia: "Con la Spal giocherà chi ha avuto meno spazio"

Spazio a chi ha giocato meno. Domani il Crotone affronterà allo Scida, per il terzo turno di Coppa Italia, la Spal. Un match utile ad entrambi i tecnici per dar spazio a chi, fino ad ora, ha avuto meno occasioni per mettersi in mostra. A confermarlo è lo stesso Stroppa nella conferenza pre partita.

La gara contro la Spal potrebbe essere l’occasione per far ruotare gli uomini a disposizione, e magari pensare a qualche novità di formazione per la partita di campionato contro l’Atalanta?

“Si, abbiamo questa occasione, non avendo disputato partite amichevoli ci sono stati calciatori che fino ad ora sono stati poco impegnati e ci sarà ampio turnover”.

Turno di Coppa Italia contro un avversario di qualità: che gara si aspetta?

“E' un'incognita, abbiamo impegni importanti di campionato e da quello che leggo anche loro potrebbero cambiare tanto. C'è grande rispetto per il tecnico, per la squadra che è stata allestita perchè la considero una delle favorite in Serie B. Sarà di sicuro una bella partita”.

I troppi gol fino ad ora subiti potrebbero fare pensare ad una diversa predisposizione della difesa?

“No, assolutamente no. Dieci di questi quindici sono stati presi su gol e a difesa schierata, dobbiamo alzare l'asticella dell'attenzione”

L’inversione di tendenza dei risultati negativi da cosa dovrebbe dipendere?

“Maggiore attenzione nel fare le cose”

Ritornando all’ultima gara, Di Francesco aveva previsto che sfruttando al meglio le verticalizzazioni avrebbe avuto più possibilità di chiudere verso la porta e così è stato. Quindi, un Crotone troppo prevedibile?

“No, l'unica verticalizzazione dove abbiamo preso gol eravamo schierati. Non abbiamo lavorato bene in traiettoria e con l'uomo che avevano di spalle. Non abbiamo corso grossi pericoli in quelle situazioni, al contrario siamo stati noi che con Messias ci siamo trovati in avvio sa doli davanti al portiere”.

Mister, vedremo Petriccione e Riviere impiegati dal primo minuto?

“Petriccione assolutamente si, Riviere invece nell'allenamento di ieri ha avuto un problema muscolare dopo aver calciato in porta e stiamo valutando l'entità del suo infortunio”.

Chi sono gli indisponibili per domani? Qualcuno non verrà convocato per preparare al meglio la sfida di sabato?

“Sono tutti convocati, ad accezione di Benali che è squalificato e Djidji che si integrerà a breve con il resto del gruppo”