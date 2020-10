Crotone, Stroppa: "Contento del punto e della prestazione, ma possiamo migliorare"

“E' un punto che la squadra ha assolutamente meritato e sono contento di una prestazione importante, di carattere e coraggio e con qualità. Nelle ultime partite siamo usciti dal campo con punteggi che hanno penalizzato le nostre prestazioni, finalmente però muoviamo la classifica. Ci teniamo stretto questo punto e mi auguro sia una chiave positiva per il futuro. Non sono contento per l'incapacità nel concretizzare, ma il lavoro di Simy e Messias è stato comunque importante”. E' soddisfatto soprattutto della prestazione Giovanni Stroppa, che come allenatore del Crotone ha ottenuto il primo punto in Serie A proprio contro i campioni d'Italia della Juve. La sua squadra continua a crescere e finalmente è riuscita anche a muovere la classifica. “Io vedo come lavorano i ragazzi in settimana, abbiamo una mentalità che ci porta a risultati attraverso una idea di gioco e dei concetti. Chi è arrivato ha avuto del ritardo nell'essere messo nelle condizione migliori, sono bravi e ci vuole del tempo, ma li aspetteremo. Sono bravi anche gli altri che c'erano a trasmettergli la mentalità giusta. Adesso bisogna dare mentalità ai risultati, dobbiamo migliorare qualitativamente nelle giocate e nella capacità di far male a livello individuale. Questo campionato è bellissimo, è bello confrontarsi con avversari così e fare bella figura”. Contro la Juve Messias e Cigarini su tutti: “Cigarini? Purtroppo non ha fatto la preparazione, ma adesso con continuità sta trovando una condizione di assoluto valore. A livello qualitativo ha qualcosa in più e se riusciamo a farlo correre sarà un valore aggiunto per la squadra”.