Crotone, Stroppa: "Contro la Samp sconfitta meritata. Non penso al mercato, ma al Parma"

È un Giovanni Stroppa rammaricato quello che si è presentato in conferenza stampa al termine della gara persa con la Sampdoria. Dopo un buon avvio la sua squadra è andata sotto alle prime occasioni, pagando a caro prezzo le solite distrazioni difensive.

Per il Crotone la solita buona prestazione, ma si prendono sempre troppi gol.

“Possiamo fare molto meglio, non è soltanto Simy che ha trovato difficoltà, ne abbiamo avute anche in mezzo al campo. Simy per noi è imprescindibile, lo è stato anche in passato. Ricordo il lavoro sporco che ha fatto nelle ultime due partite. Per quanto riguarda la fase difensiva si può fare meglio, non a livello corale, ma individualmente bisogna fare le cose meglio. La fotografia è sicuramente il primo gol”.

Sta già pensando al mercato?

“Il mercato in questo momento non è nei miei pensieri, vogliamo e dobbiamo fare dei punti con il Parma. La Sampdoria nei cambi ha aumentato il proprio valore, noi abbiamo fatto abbastanza bene ma mi sono stancato di dirlo, se poi non portiamo a casa punti. Abbiamo dimostrato che possiamo fare risultato con tutti e quella di oggi era una partita alla portata per come si era prospettata”.

Cosa non ha funzionato?

“Bisogna essere più attenti, più cattivi. Non posso aggiungere altro, c'è qualche dubbio sul secondo gol, ma al di là di tutto abbiamo meritato di perdere”.

Come mai ha sostituito Molina?

“Ha un problema alla spalla che si trascina dalla partita precedente e abbiamo deciso di non rischiare”

Quella con il Parma sarà una sfida decisiva?

“Assolutamente, così come lo ero con lo Spezia. Bisogna pedalare a testa bassa per agguantare quelli che ci precedono”.