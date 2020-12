Crotone, Stroppa: "Dovevamo vincere e ci siamo riusciti. Spero sia determinante"

vedi letture

Dopo il successo contro lo Spezia, il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Il risultato è figlio della prestazione dei ragazzi. Dovevamo vincere, ci siamo riusciti. Spero che sia determinante. Non abbiamo fatto ancora nulla ma finalmente, lo posso dire, abbiamo portato a casa i tre punti".

Gara vinta sugli esterni?

"Credo che individualmente qualche ragazzo è cresciuto molto. Non soltanto nel modo di interpretare il gioco corale ma anche nelle giocate individuali. Mi auguro che questo risultato possa portare autostima e consapevolezza. Non abbiamo mai mollato, specie nel modo di interpretare le partite. La strada è questa, i ragazzi mi seguono. A centrocampo mancavano tre elementi e chi ha giocato hanno fatto un'ottima prestazione".

Prima vittoria all'undicesima giornata come l'anno con Nicola.

"Sono numeri che possiamo avvicinare e confrontare. Se i numeri sono quelli, specie alla fine, ben vengano. A me fa piacere che la squadra abbia vinto, abbia accorciato sulle squadre che ci precedono. Spero sia determinante".

Crotone a due facce. Nella ripresa impossessati della partita da subito.

"Credo che ci siano dei contrasti, delle palle mezze e mezze da considerare. Nel primo tempo la partita non è stata facile con due squadre che ribattevano colpo su colpo e non era facile mantenere i ritmi. La mia squadra è stata brava nella gestione della palla. Anche nel primo tempo potevamo fare qualcosa di più nel palleggio ma quando avevamo la palla non potevamo pretendere di far correre 40-50 metri nelle due fasi tutti quanti. Il fatto di mantenere i ritmi e gestire i momenti abbiano sicuramente fatto la differenza".

Scatto di Messias?

"Io lo faccio giocare anche da mezzala. Ha nelle corde di fare entrambi i ruoli. Fargli fare la mezzala è perchè a livello statistico davanti ha sempre pagato qualcosa. Anche l'anno scorso sei gol e sei pali ma tutto è iniziato nel girone di ritorno. Era nelle statistiche forse il giocatore che ha tirato più in porta, oggi si avvicina a quelle statistiche. Mi auguro che anche questa categoria possa dimostrare ancora di più il proprio valore".